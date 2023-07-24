Процесс по делу о двойном убийстве в отношении рэпера YNW Melly приостановлен

Суд присяжных в США не смог вынести вердикт по делу рэпера YNW Melly (настоящее имя — Джеймел Демонс), которого обвиняют в двойном убийстве. Об этом сообщает Fox News.

Присяжные трижды совещались для принятия окончательного решения, однако не смогли добиться единогласного мнения.

Прокуратура требовала, чтобы Демонса привлекли к смертной казни. Сейчас у ведомства есть 90 дней, чтобы открыть новый судебный процесс.

Рэпер обвиняется в том, что он 26 октября 2018 года застрелил своих коллег и давних друзей — 21-летнего YNW Sakchaser (Энтони Уильямса) и 19-летнего YNW Juvy (Кристофера Томаса). Следствие выяснило, что стрелявший в рэперов в момент совершения преступления находился внутри машины. Это не сходилось с показаниями самого YNW Melly, который заявлял, что артисты стали жертвами бандитских разборок.

Полицейские предположили, что именно Демонс и убил своих друзей, но орудие убийства так и не было найдено. Предполагается, что музыкант сделал это ради «финансовой выгоды».

В феврале 2019-го YNW Melly арестовали. Музыкант свою вину не признает.

Ранее телохранитель актрисы Меган Фокс ударил ее о баррикаду при защите от нападения фаната.