Слава извинилась перед Собчак за публичные оскорбления

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к журналистке Ксении Собчак и публично извинилась за оскорбления в адрес девушки.

«Ксюша, извини за грубость. От своей позиции не отказываюсь, но за публичные оскорбления прошу прощения. Публично поругала, публично извинилась, теперь моя душа спокойна», — написала Слава.

Она отметила, что иногда выражает свои мысли в несколько грубой форме. Слава призналась, что не всегда следит за своими словами и периодически «перебарщивает». Исполнительница давно хотела извиниться перед Собчак, Слава считает, что людям не пристало так грубо выражаться. Звезда назвала Собчак хорошей девчонкой и отметила, что оскорбила ее будучи в нетрезвом виде.

В июне Слава обратилась к Собчак после ролика, в котором журналистка высмеивает «наивных москвичей», заснявших работу ПВО во время атаки беспилотников. Она послала матом телеведущую, а также потребовала у Собчак «валить в свой израильский дом». В ответ на это журналистка призвала Славу прийти к ней на интервью и обсудить все недомолвки лично.

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