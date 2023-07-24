Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Слава извинилась перед Собчак за публичные оскорбления

Певица Слава назвала Ксению Собчак хорошей девчонкой и извинилась за грубость

close
100%
StarHit

Певица Слава в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к журналистке Ксении Собчак и публично извинилась за оскорбления в адрес девушки.

«Ксюша, извини за грубость. От своей позиции не отказываюсь, но за публичные оскорбления прошу прощения. Публично поругала, публично извинилась, теперь моя душа спокойна», — написала Слава.

Она отметила, что иногда выражает свои мысли в несколько грубой форме. Слава призналась, что не всегда следит за своими словами и периодически «перебарщивает». Исполнительница давно хотела извиниться перед Собчак, Слава считает, что людям не пристало так грубо выражаться. Звезда назвала Собчак хорошей девчонкой и отметила, что оскорбила ее будучи в нетрезвом виде.

В июне Слава обратилась к Собчак после ролика, в котором журналистка высмеивает «наивных москвичей», заснявших работу ПВО во время атаки беспилотников. Она послала матом телеведущую, а также потребовала у Собчак «валить в свой израильский дом». В ответ на это журналистка призвала Славу прийти к ней на интервью и обсудить все недомолвки лично.

Ранее Айза вспомнила, как сын от Гуфа просил отца бросить наркотики.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях