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Netflix показал полноценный трейлер своего самого дорогостоящего проекта

Вышел новый трейлер киноадаптации популярного аниме «Ван Пис» от Netflix

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Netflix

На официальном YouTube-канале Netflix показали новый трейлер киноадаптации культового аниме «Ван Пис». Сериал заявлен как самый дорогостоящий из проектов стриминговой платформы.

Сюжет рассказывает о юноше по имени Манки Ди Луффи, который хочет стать королем пиратов. Он собирает команду единомышленников и пробует магический фрукт, который наделяет его способностью растягивать свое тело. Им предстоит сразиться с другими пиратами и отыскать легендарное сокровище. В новом трейлере показали суперспособности Манки Ди Луффи и его сражения с другими пиратами, наделенными нечеловеческой силой. В ролике главный герой набирает команду единомышленников из нескольких человек, которые становятся членами его банды «Пиратов соломенной шляпы».

Аниме «Ван-Пис» появилось в 1999 году, с тех пор вышло более 1000 эпизодов мультсериала. Первый сезон киноадаптации от Netflix будет насчитывать всего 10 серий. Ведущие роли в картине исполняют Иньяки Годой, Макэню, Таз Скайлер, Эмили Радд, а премьера запланирована на 31 августа.

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