Джордж Мартин приостановил работу с HBO из-за забастовки сценаристов

Писатель и автор популярного цикла книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин на своем сайте сообщил, что с 1 июня приостановил контракт с HBO в знак солидарности с забастовкой Гильдии сценаристов США.

«Никто не может точно сказать, что будет дальше, но у меня есть плохое предчувствие, что эта забастовка будет долгой и горькой. Возможно, она станет такой же тяжелой, как печально известная забастовка 1985 года, хотя я надеюсь, что это не так», — написал Мартин.

Он рассказал, что на прошлой неделе встретился с коллегами, вместе с которыми работает над театральной постановкой «Железный трон». Мартин напомнил, что забастовка ограничивает в основном телевидение и кино, в то время как театр протесты практически никак не затронули. Вместе с этим писатель рассказал и о работе над новой книгой из франшизы «Игры престолов».

«Конечно, я работаю над «Ветрами зимы». Почти каждый день. Пишу, переписываю, редактирую, пишу еще. Постоянный прогресс. Не так быстро, как мне хотелось бы, и уж точно не так быстро, как хотелось бы вам, но тем не менее прогресс есть», — резюмировал Мартин.

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