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Нейросеть сгенерировала продолжение «Игры престолов» Джорджа Мартина

ChatGPT дописал новые книги фэнтези-серии «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина

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HBO, коллаж «Газеты.Ru»

Нейросеть сгенерировала продолжение серии книг «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина, сообщает портал IGN.

Воспользоваться помощью искусственного интеллекта решил программист Лиам Суэйн. Для начала Суэйн предложил чат-боту ChatGPT сделать только набросок текста. Затем он попросил расширить его до полноценной главы с описанием всех деталей. А после этого повторил процедуру 45 раз.

В результате ИИ «написал» две книги: «Ветра зимы» и «Грезы о весне». Подводя итог проделанной работы, программист отметил, что результаты работы чат-бота оказались лучше, чем он предполагал. Так, нейросеть сумела «придумать» интересный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказался предателем и выступил против Дейенерис.

В остальном же Суэйн отметил, что искусственный интеллект не сумел приблизиться к уровню литературного мастерства «отца» серии Джорджа Мартина.

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