Перенесший госпитализацию актер Джейми Фокс впервые рассказал о здоровье

Перенесший экстренную госпитализацию голливудский актер Джейми Фокс заявил, что прошел через ад. Об этом он рассказал в видео, опубликованном на личной странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фокс впервые вышел на связь с поклонниками после новостей о проблемах со здоровьем и прокомментировал свое состояние. Актер по-прежнему не афиширует свой диагноз, но заявил, что заболевание стало для него серьезным испытанием.

«Я даже не буду начинать рассказывать во всех подробностях, что со мной произошло и каким был мой путь. Но я точно могу сказать, что прошел через ад. На пути к выздоровлению все тоже было не гладко, но я вернулся и готов снова работать», — признался актер.

Фокс также поблагодарил своих дочерей Коррин и Деондру за то, что они сохранили его диагноз в тайне и не стали делиться подробностями с прессой.

«Им удалось скрыть все подробности от СМИ. Они мои защитницы и я им очень за это благодарен», — подытожил он.

Джейми Фокс был экстренно госпитализирован в середине апреля прямо со съемочной площадки фильма. Спустя месяц близкие актера заявили, что его выписали из больницы.

Ранее актер Александр Домогаров припомнил Кончаловскому свое увольнение из-за болезни жены.