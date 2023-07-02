Исполнитель хита «Нету интереса» намерен уйти в армию

Петербургский рэпер 10AGE (настоящее имя Дмитрий Панов) сообщил о намерении уйти в армию в шоу «Кстати» с Гариком Харламовым.

Музыкант отметил, что хочет уйти в армию для получения нового опыта. По его словам, для вдохновения в творчестве стоит находиться в разных ситуациях.

«Я иду в армию. Поэтому я коротко стрижен. Для меня это был определенный шок. Я думал откосить по здоровью или ещё что‑то. Но когда встал момент, «ну, решай», у меня в голове произошел какой‑то блок», — признался 10AGE.

Рэпер заявил, что уход в армию поможет ему осознать, что такое настоящий патриотизм. Он хочет своим примером вдохновить поклонников.

По словам Панова, он сильно изменился со времен выхода его первых песен. Исполнитель хита «Нету интереса» считает, что именно творчество повлияло на его жизненные ориентиры.

«Я начал понимать, что музыка сильно влияет на восприятие твоей жизни. Я стал сильно ассоциировать себя с лирическими персонажами. Это принесло конкретные события, чего я не хотел. В этом нет будущего, счастья. В этом я не видел себя, в первую очередь», — заявил 10AGE.

Ранее рэпер 10AGE сообщил, что сделал предложение певице Анет Сай.