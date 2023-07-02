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Дизайнер Керимова выгнала журналистку с показа сына Киркорова

Дизайнер Керимова не стала отвечать на вопрос, является ли матерью детей Киркорова

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Дизайнер Аника Керимова возмутилась вопросу журналистки по поводу детей Филиппа Киркорова. Об этом пишет Prozvezd.info.

После модного показа, на котором была представлена коллекция одежды сына Киркорова Мартина, журналистка подошла к Керимовой и спросила, действительно ли она является биологической матерью наследников артиста. После этого дизайнер позвала охрану и попросила вывести сотрудницу СМИ из помещения.

«Что за бестактные вопросы вы задаете в такой день? Совсем уже обалдели?» — отреагировала Керимова на провокационный вопрос.

11-летний сын Филиппа Киркорова в день своего рождения презентовал первую коллекцию одежды личного бренда. Работать над образами Мартину помогала Аника Керимова. Мартин сам нарисовал коллекцию одежды. Вдохновительницей для нарядов послужила его сестра Алла-Виктория. На подиуме презентовали «голые» платья, комбинезоны, топы со стразами и не только.

На создание коллекции ушло более десяти млн рублей. Среди материалов — натуральные шелка, камни Сваровски и перья.

Ранее писательница Татьяна Бронзова заявила, что у Николая Ефремова, впавшего в кому после падения с третьего этажа, было трудное детство.

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