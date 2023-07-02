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Сериал «Детектив под кайфом» от Apple не будет продлен на второй сезон

Apple закрывает сериал «Детектив под кайфом» после первого сезона

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Apple TV+

Комедийно-драматический сериал «Детектив под кайфом», который выходил с 17 мая по 21 июня на платформе Apple TV+, закрывается после первого сезона. Об этом исполнительница главной роли Патриша Аркетт сообщила на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Многие из вас спрашивали о «Детективе под кайфом», будет ли второй сезон. Мы только что узнали, что он не вернется. Это печальный облом для всех нас», — рассказала Аркетт.

По сюжету ее героиня Пегги пытается оправиться после смерти любимой матери, с которой она жила в маленьком пустынном городке Юкка-Вэлли, штат Калифорния. Параллельно она работает над избавлением от наркотической зависимости и предпринимает попытку заработать частным сыском.

В сериале также снялись Брэд Гарретт, Веруче Опиа, Бернадетт Питерс и Руперт Френд, Кристин Тейлор, Мэтт Диллон, Иден Бролин и другие. Режиссером проекта стал Джей Роуч, а сценаристами — Нэнси Фичман, Кэти Форд, Дженнифер Хопп. Продюсированием сезона занимались Патриша Аркетт, Джон Камерон, Джеки Кон и другие.

Ранее кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел «Детектив под кайфом» и поделился своим мнением о сериале в рецензии.

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