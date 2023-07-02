Писательница Бронзова заявила, что у впавшего в кому сына Михаила Ефремова было трудное детство

Писательница Татьяна Бронзова заявила, что у Николая Ефремова, впавшего в кому после падения с третьего этажа, было трудное детство. В комментарии сайту kp.ru она предположила, что родители уделяли сыну мало внимания в подростковом возрасте, вследствие чего он начал злоупотреблять алкоголем.

«Думаю, что у Коленьки было нелегкое детство, — сказала Бронзова. — Нестабильное. Вначале полная семья, потом родители развелись. Бывает, что у горьких пьяниц рождаются нормальные дети, которые на дух не переносят алкоголь. При внешнем благополучии, мне кажется, у Коли было трудное детство. Не думаю, что в сложном подростковом возрасте родители уделяли ему много внимания».

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию. 31-летнему мужчине вводят большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Сам Ефремов заявил, что выпал из окна случайно и претензий ни к кому не имеет.

Ранее сообщалось, что жена впавшего в кому сына Михаила Ефремова отказалась ему помогать.