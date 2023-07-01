Фигуристка Трусова выступила с прокатом под свою песню «Два крыла»

Фигуристка Александра Трусова выступила с программой под свою песню «Два крыла» на Дне московского спорта 1 июля в Москве. Видео выступления опубликовал журналист Константин Лесик в своем Telegram-канале.

«Саша Трусова выступила под свою песню! Зал пел хором», — написал он.

Дебютную песню Трусова выпустила 23 июня — в день своего 19-летия. Позднее на ее YouTube-канале появился клип. Поклонники встретили начинание вице-чемпионки Олимпиады-2022 неоднозначно: многие раскритиковали спортсменку и посоветовали ей сосредоточиться на фигурном катании. Другие, напротив, назвали песню хитом и восхитились смелостью Трусовой.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине Трусова стала первой фигуристкой в истории, кому удалось исполнить пять четверных прыжков в одной программе.

Среди главных достижений Трусовой в профессиональной карьере — золотая медаль чемпионата России-2021, доставшаяся ей после аннулирования результатов Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы, бронзовая награда Чемпионата мира-2021, бронза Чемпионата Европы (2020, 2022) а также две победы на юниорском Чемпионате мира (2018, 2019).

Ранее критик Сергей Соседов сравнил Трусову с МакSим из-за сценического имиджа фигуристки.