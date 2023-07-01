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Звезда «Секса в большом городе» Паркер стесняется постельных сцен

Актриса Сара Джессика Паркер заявила, что не снималась в секс-сценах из-за застенчивости

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HBO MAX

Актриса Сара Джессика Паркер призналась в подкасте «Шоу Говарда Стерна», что стеснялась сниматься нагишом, поэтому установила границы дозволенного перед началом съемок культового сериала «Секс в большом городе».

«Я подумала, что сценарий действительно интересный, захватывающий и свежий — ничего подобного я тогда еще не видела. Единственное, что меня беспокоило — то, что я не чувствую себя комфортно, снимаясь обнаженной», — призналась актриса.

Она подчеркнула, что сразу же рассказала о своем смущении перед постельными сценами сценаристу проекта Даррену Стару. Тогда он уверил актрису, что ей не придется выходить из своей зоны комфорта. «Просто не делай этого... Ты не обязана», — вспомнила его слова Паркер.

По словам актрисы, она отказалась от съемок в подобных сценах не из-за «морали» или принципов, а просто потому, что слишком застенчивая. «Думаю, мне просто никогда не было комфортно обнажаться таким образом», — подытожила Паркет.

Сериал «Секс в большом городе» выходил в эфир с 1998 по 2004 год. В 2021-м вышел 7 сезон шоу. Паркер исполняет в сериале роль журналистки Кэрри Брэдшоу.

Ранее стало известно, как снимали эротические сцены во времена Советского Союза.

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