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Кори Тейлор может перестать давать концерты в составе Slipknot через пять лет

Вокалист Slipknot Кори Тейлор может прекратить концертную деятельность через пять лет

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Amy Harris/AP

Американский певец, фронтмен групп Slipknot и Stone Sour Кори Тейлор предположил что в обозримом будущем потеряет возможность продолжать концертную деятельность в составе Slipknot. Своими опасениями музыкант, которому в конце 2023 года исполнится 50 лет, поделился в интервью немецкому изданию Rock Antenne. Его слова приводит NME.

«Пока я физически на это способен и пока находятся люди, которые хотят это видеть, я буду продолжать», — пообещал лидер Slipknot. При этом музыкант отметил, что прекратит давать концерты в тот момент, когда поймет, что физически уже не способен держать панку качества живых шоу. По его словам, у него в запасе есть еще порядка пяти лет.

«Я стараюсь заботиться о себе. Тренируюсь, когда могу», — добавил исполнитель и пожаловался на то, что поездки по Европе его утомляют. Также Тейлор назвал европейскую еду «ужасной».

В настоящий момент группа Slipknot находится в туре в поддержку своего прошлогоднего альбома «The End, So Far». В середине июня коллектив также представил мини-альбом «Adderall».

Ранее группа Blur выпустила песню «St. Charles Square» с нового альбома «The Ballad of Darren».

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