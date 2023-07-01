Выступление группы «Смена» прервали на фестивале из-за слова «война»

На музыкальном фестиваля «РОКот над Ильменем», который проходил в Новгородской области при поддержке администрации, прервали выступление рок-коллектива «Смена». Об этом сообщает РБК со ссылкой на организатора Александра Рыжкова.

«Действительно, был такой инцидент. Строчка «В стране мечты никто не желает войны...» немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный», — прокомментировал Рыжков.

По словам организатора, музыканты еще до выступления на фестивале подписывали соглашение с пунктом о запрете дискредитации Вооруженный сил России. Он считает, что «ребята были не совсем правы» и подчеркнул, что решение администрации об их удалении со сцены было абсолютно верным.

При этом в пресс-службе губернатора Новгородской области отметили, что мероприятие «не предусматривает политики». «Коллег действительно просили не упоминать слово «война» в песне. К сожалению, они не прислушались к просьбам. Поэтому организаторы приняли решение попросить их дальше не продолжать выступление», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что представители группы «Смена» не ответили на просьбу о комментарии.

Ранее Никита Михалков заявил, что идею создания Евразийской киноакадемии поддерживает почти «половина человечества».