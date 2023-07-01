Стала известна дата премьеры второго сезона научно-фантастического сериала «Вторжение»

Стриминговый сервис Apple TV+ раскрыл дату премьеры второго сезона научно-фантастического сериала «Вторжение». Показ новых серий начнется 23 августа и продлится до 25 октября, следует из пресс-релиза на сайте компании.

Также онлайн-кинотеатр показал первые кадры из новых эпизодов (как и в прошлый раз, всего серий будет 10) с героями Гольшифте Фарахани, Сиори Куцуны, Шамира Андерсона, Индии Браун, Эжи Робертсона и Тары Моайеди.

Сериал рассказывает об инопланетном вторжении на Землю. События показаны глазами разных людей, разбросанных по всему свету.

Авторами «Вторжения» стали Саймон Кинберг, работавший над фильмами о Людях Икс и комедийным боевиком «Мистер и миссис Смит», и Дэвид Уэйл («Охотники», «Цитадель»). Премьера сериала состоялась 22 октября 2021. Проект был продлен в декабре того же года, за два дня до выхода заключительного эпизода первого сезона. По словам актера Шамира Андерсона, бюджет шоу составил порядка $200 миллионов.

Согласно заявлениям Кинберга, второй сезон получился «более масштабным и напряженным» — и «с самого начала вовлекает... зрителей в широкомасштабную глобальную битву».

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