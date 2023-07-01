Люся Чеботина прокомментировала пропажу своих песен из радиоэфира

Певица Люся Чеботина опровергла в беседе с «Пятым каналом», что ее песни сняли из эфиров радиостанций «Русской медиагруппы» (РМГ) из-за конфликта с руководством холдинга. По словам исполнительницы хита «Солнце Монако», она попросила убрать некоторые композиции и тем самым начать новый карьерный этап.

«Это была моя инициатива, но не по той причине, которую написали в СМИ, вы все позже узнаете. Все выходят из зоны комфорта разными способами, у меня такой. Все, что написали, к действительности никакого отношения не имеет. Просто будут играть другие песни, вот и все», — подчеркнула исполнительница.

Чеботина добавила, что на «Русском радио», входящем в РМГ, по-прежнему играет одна из последних ее композиций — песня «Королева», записанная в дуэте с Филиппом Киркоровым.

14 июня генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов заявил, что Чеботина сама попросила убрать ее песни из эфиров радио «Русской Медиагруппы». Он признался, что руководству оказалось на руку решение артистки, так как до этого им приходилось часто терпеть ее непростой характер. И подчеркнул, что им больше не придется «тратить силы и время на борьбу с ветряными мельницами и выступать в качестве психолога в борьбе с выдуманными вредителями».

Напомним, что владельцем холдинга РМГ является музыкальный продюсер Владимир Киселев. Его сын Юрий Киселев, также известный как певец ЮрКисс, состоял в отношениях с Чеботиной. Новость о снятии песен исполнительницы из эфиров радиостанций холдинга появилась в тот момент, когда ходили слухи о расставании звездной пары. Вскоре публично о разрыве сообщил и отец ЮрКисса.

Ранее Ксения Бородина высмеяла бывшего мужа после вопроса о новой свадьбе.