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Стало известно, какие актеры сыграют в фильме про спецоперацию «Ополченец»

Ряд актеров раскрыли свое участие в съемках фильма про спецоперацию «Ополченец»

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актер Антон Шагин объявил о своем участии в съемках посвященного спецоперации фильма «Ополченец», выложив в Telegram-канале соответствующие фото, после чего стало известно, что в картине снимаются актеры Александр Михайлов, Владимир Стеклов и Сослан Фидаров, передает rg.ru.

Ранее режиссер Карен Шахназаров в разговоре с «Народными Новостями» заверил, что не планирует снимать фильм о спецоперации на Украине. Он также предположил, что сейчас в России мало фильмов и сериалов об СВО, так как процесс производства ленты занимает длительное время. По словам Шахназарова, после подобных событий в первую очередь появляются произведения в жанре публицистики или документального кино, а также стихотворения.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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