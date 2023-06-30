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Blur представили еще один сингл с нового альбома «St. Charles Square»

Группа Blur выпустила песню «St. Charles Square» с нового альбома «The Ballad of Darren»

Британская рок-группа Blur представила песню «St. Charles Square», которая стала вторым синглом с девятого студийного альбома коллектива «The Ballad of Darren». Клип на композицию, в который вошли кадры с недавних концертов Blur, доступен на официальном канале группы в YouTube.

По словам фронтмена Blur Деймон Албарн, Площадь святого Чарльза (так переводится название песни) — это «место, где можно обнаружить призраков монстров».

Группа анонсировала «The Ballad of Darren», свой первый альбом за восемь лет, в конце мая. Одновременно с этим коллектив представил дебютный сингл с лонгплея — песню «The Narcissist». Всего в трек-лист пластинки вошли 12 композиций, релиз альбома состоится 14 июля.

Албарн описал альбом как «рефлексию и комментарий на тему того, где мы сейчас находимся». Гитарист Грэм Коксон добавил, что с возрастом стал придавать большее значение тому, «чтобы то, что мы играем, было наполнено правильными эмоциями и намерениями».

Продюсером «The Ballad of Darren» выступил Джеймс Форд, прежде работавший с группами Arctic Monkeys, HAIM и Florence + the Machine.

Группа Blur была образована в Лондоне в 1988 году и стала одним из самых влиятельных британских коллективов 90-х годов. За свою 35-летнюю историю команда дважды уходила в творческий отпуск: в 2004–2008 и 2016–2022 годах.

РанееРанее сообщалось, что басист Guns N' Roses Дафф Маккаган выпустит альбом с участием Игги Попа и Слэша.

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