Сергей Захарин станет главным режиссером саратовского тюза после 10 лет работы в Москве

Директор Саратовского академического театра юного зрителя имени Ю.П. Киселева Игорь Баголей пригласил хореографа Сергея Захарина на должность главного режиссера. Об этом пишет «Взгляд».

«У него были и свои проекты, он очень современный, востребованный и, главное, очень трудолюбивый человек театра. Добился всего сам, работает и как режиссер, и как хореограф. Я его пригласил и уверен, он впишется в нашу команду», — заявил Баголей.

По словам директора театра, в середине 2000-х Захарин учился у него на курсе на театральном факультете Саратовской консерватории. После этого они с коллегой несколько лет служили актерами в Саратовском театре драмы. Баголей отметил, что в 2010-х Захарин уехал в Москву, где учился в мастерской Валерия Беляковича и работал в театре Романа Виктюка. В этом сезоне премьерой саратовского тюза стал спектакль » Рони – дочь разбойника», хореографией занимался Захарин.

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