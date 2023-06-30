Kodak Black выступил на благотворительном концерте спустя несколько часов после выхода из тюрьмы

Рэпер Kodak Black выступил на площадке Pompano Beach Amphitheater спустя несколько часов после освобождения из тюрьмы под залог. Об этом изданию TMZ рассказал адвокат музыканта Брэдфорд Коэн.

Правозащитник рассказал, что Kodak Black попал под стражу из-за неявки на обязательный тест на наркотики. Спустя всего 40 минут, по словам Коэна, рэпер вышел из исправительного учреждения Броварда под залог в $175 тысяч. В этот же день певец выступил на мероприятии и отправил всю выручку в благотворительную организацию Innocence Project, которая поддерживает несправедливо осужденных людей, резюмировал Коэн.

В феврале 2022 года Kodak Black выписали из больницы после того, как он получил пулю в ногу на вечеринке Джастина Бибера. А в 2019 году рэпера приговорили к 46 месяцам лишения свободы за незаконную покупку оружия. Однако в январе 2021-го Трамп, уходя с президентского поста, помиловал артиста.

Несмотря на это, в июле 2022 года полицейские остановили его машину для проверки документов и обнаружили пакетик с 31 таблеткой оксикодона, который является опиоидом. Рецепта для употребления данного препарата у него не было.

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