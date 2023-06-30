Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kodak Black выступил на благотворительном концерте спустя несколько часов после выхода из тюрьмы

Рэпер Kodak Black выступил на концерте в поддержку несправедливо осужденных

close
100%
Global Look Press

Рэпер Kodak Black выступил на площадке Pompano Beach Amphitheater спустя несколько часов после освобождения из тюрьмы под залог. Об этом изданию TMZ рассказал адвокат музыканта Брэдфорд Коэн.

Правозащитник рассказал, что Kodak Black попал под стражу из-за неявки на обязательный тест на наркотики. Спустя всего 40 минут, по словам Коэна, рэпер вышел из исправительного учреждения Броварда под залог в $175 тысяч. В этот же день певец выступил на мероприятии и отправил всю выручку в благотворительную организацию Innocence Project, которая поддерживает несправедливо осужденных людей, резюмировал Коэн.

В феврале 2022 года Kodak Black выписали из больницы после того, как он получил пулю в ногу на вечеринке Джастина Бибера. А в 2019 году рэпера приговорили к 46 месяцам лишения свободы за незаконную покупку оружия. Однако в январе 2021-го Трамп, уходя с президентского поста, помиловал артиста.

Несмотря на это, в июле 2022 года полицейские остановили его машину для проверки документов и обнаружили пакетик с 31 таблеткой оксикодона, который является опиоидом. Рецепта для употребления данного препарата у него не было.

Ранее Кевина Спейси назвали секс-обидчиком на суде о домогательствах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях