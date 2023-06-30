Никита Михалков высказался о покинувших Россию артистах

Режиссер Никита Михалков ответил на вопрос aif.ru о том, как он относится к уехавшим из РФ артистам, которые теперь намекают на возвращение.

«В России они не нужны, их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты», – сказал он.

«Они замечательно там устроились. Дают концерты, записывают ролики с просьбой прийти их послушать, потратить деньги на билеты», – продолжил режиссер.

Ранее народный артист РФ Дмитрий Певцов заявил, что решение о том, разрешить ли артистам, покинувшим Россию после начала СВО, вернуться в страну, нужно принимать после оценки их высказываний.