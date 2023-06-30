Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Регина Тодоренко рассказала, что у нее общего с Филиппом Киркоровым

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что они с Киркоровым часто берут детей на съемки

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая Регина Тодоренко в разговоре с Zhara.Mag рассказала, что они с певцом Филиппом Киркоровым любят брать детей на съемки.

«Я думаю, что ему важно, как развиваются его дети, какими они растут, в какой атмосфере. Потому что он также как и я, или я также, как и он, постоянно таскаем с собой детей на съемки, чтобы быть рядышком. Ему важно, чтобы дети были вместе с ним, а детям от этого безопасно и комфортно», — заявила Тодоренко.

Телеведущая также предположила, что Киркорова можно назвать трогательным, трепетным и, возможно, требовательным отцом. При этом певец Сергей Лазарев добавил, что, по его мнению, музыкант готов сделать ради своих детей все.

Артист воспитывает двоих детей: Аллу-Викторию и Мартина, которых родила суррогатная мать. Исполнитель не скрывает этот факт, но имя женщины держит в секрете. Филипп Киркоров признавался, что заплатил достаточно, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну.

Ранее Дмитрий Чеботарев рассказал, почему назвал сына необычным именем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях