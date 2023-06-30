Регина Тодоренко рассказала, что у нее общего с Филиппом Киркоровым

Телеведущая Регина Тодоренко в разговоре с Zhara.Mag рассказала, что они с певцом Филиппом Киркоровым любят брать детей на съемки.

«Я думаю, что ему важно, как развиваются его дети, какими они растут, в какой атмосфере. Потому что он также как и я, или я также, как и он, постоянно таскаем с собой детей на съемки, чтобы быть рядышком. Ему важно, чтобы дети были вместе с ним, а детям от этого безопасно и комфортно», — заявила Тодоренко.

Телеведущая также предположила, что Киркорова можно назвать трогательным, трепетным и, возможно, требовательным отцом. При этом певец Сергей Лазарев добавил, что, по его мнению, музыкант готов сделать ради своих детей все.

Артист воспитывает двоих детей: Аллу-Викторию и Мартина, которых родила суррогатная мать. Исполнитель не скрывает этот факт, но имя женщины держит в секрете. Филипп Киркоров признавался, что заплатил достаточно, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну.

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