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Стало известно, сколько Игорь Матвиенко заработал на музыкальном бизнесе

«Звездач»: композитор Матвиенко заработал более 60 миллионов рублей на музыкальном бизнесе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Композитор Игорь Матвиенко заработал 60,5 миллионов рублей за 2022 год благодаря деятельности своих компаний, которые оказывают услуги для представителей творческих профессий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает издание, за прошлый год компания Матвиенко ООО «Музыкальная Академия Матвиенко» заработала 8 миллионов рублей, ООО «Музыкальная Студия Матвиенко» принесла композитору 9,5 миллионов рублей. Однако самым прибыльным оказался «Продюсерский Центр И. Матвиенко» — он принес своему основателю 43 миллиона рублей. Отмечается, что генеральным директором «Музыкальной Студии» и «Продюсерского Центра» является сын композитора Станислав Матвиенко.

Незадолго до этого стало известно, что продюсерский центр Григория Лепса принес певцу 36 миллионов рублей в 2022 году. Учредителем компании является Григорий Лепс, а ближайший помощник музыканта Владимир Урюпин стал генеральным директором. При этом среди артистов лейбла на сайте указана только группа COSMOS girls, в которой выступает дочь Лепса Ева.

Ранее Ксения Бородина сравнила Владимира Путина с Джеймсом Бондом.

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