Стало известно, сколько Игорь Матвиенко заработал на музыкальном бизнесе

Композитор Игорь Матвиенко заработал 60,5 миллионов рублей за 2022 год благодаря деятельности своих компаний, которые оказывают услуги для представителей творческих профессий. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Как сообщает издание, за прошлый год компания Матвиенко ООО «Музыкальная Академия Матвиенко» заработала 8 миллионов рублей, ООО «Музыкальная Студия Матвиенко» принесла композитору 9,5 миллионов рублей. Однако самым прибыльным оказался «Продюсерский Центр И. Матвиенко» — он принес своему основателю 43 миллиона рублей. Отмечается, что генеральным директором «Музыкальной Студии» и «Продюсерского Центра» является сын композитора Станислав Матвиенко.

Незадолго до этого стало известно, что продюсерский центр Григория Лепса принес певцу 36 миллионов рублей в 2022 году. Учредителем компании является Григорий Лепс, а ближайший помощник музыканта Владимир Урюпин стал генеральным директором. При этом среди артистов лейбла на сайте указана только группа COSMOS girls, в которой выступает дочь Лепса Ева.

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