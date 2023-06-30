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Мариэтта Цигаль-Полищук рассказала, как изменилась ее жизнь после смерти матери

Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук призналась, что повзрослела после смерти матери

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Star Media

Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук в разговоре с Екатериной Гордеевой призналась, что смерть матери Любови Полищук принудила ее повзрослеть.

«Во взрослого человека превратилась стихийно, когда мамы не стало, когда мама уходила. Вдруг оказалось, что надо за очень многое нести ответственность. Счета за квартиру оплатить, никто не знал, где эти счета лежат, как это делается. У нас с мамой были нежные отношения, как у дочери и мамы, я ее очень любила и люблю», — вспомнила Цигаль-Полищук.

Она уточнила, что не была особенно близка с матерью до определенного момента. По словам актрисы, им удалось подружиться только за последние 1,5-2 года до смерти Полищук. Артистка призналась, что в то время только окончила театральный институт и «была семилеткой с сознанием 20-летнего подростка».

«Я задумалась о том, что мамы нет уже много лет. Мне, наверное, чуточку легче, чем другим людям, у которых рано уходят родители, потому что я в любую секунду могу нажать на пульт и посмотреть на маму. Потом я поняла, что нет, легче от этого не становится, потому что это все равно не мама, это персонаж», — посетовала Цигаль-Полищук.

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