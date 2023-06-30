Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Чеботарев рассказал о своем режиссерском опыте

Актер Дмитрий Чеботарев заявил, что не хочет снимать кино

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер Дмитрий Чеботарев рассказал в беседе с изданием Hello! о своем режиссерском опыте.

Чеботарев вместе с актером Антоном Косточкиным срежиссировал музыкальный спектакль «Про Рок» в «Электротеатре Станиславский». Артист рассказал, что музыкальный руководитель его театра Арина Зверева предложила ему и его коллеге придать форму их музыкальным номерам.

«Когда мы сделали первый концерт для своих, «Электрокараоке», наш художественный руководитель Борис Юханов сказал: «Ребята, на это надо продавать билеты». Мы сделали концерт для зрителей, получили невероятный отклик и решили продолжить. Вот так пранк вышел из-под контроля», — поделился актер.

Чеботарев отметил, что мае его труппа сыграла уже пятый по счету рок-спектакль. Артист не знает, сможет ли дальше находить время и силы для проекта.

Чеботарев также рассказал, что ему предлагали снять кино, но он отказался.

«Пока не хочу. Гораздо комфортнее я чувствую себя по ту сторону камеры», — объяснил артист.

В фильмографии Чеботарева более 40 работ. Он снялся в таких проектах, как «Вампиры средней полосы», «Фитнес», «Карамора», «Майор Гром: Чумной Доктор».

Ранее Никита Михалков выразил надежду, что актеры справятся со слабыми режиссерами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях