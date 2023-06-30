Дмитрий Чеботарев рассказал, почему назвал сына необычным именем

Актер Дмитрий Чеботарев объяснил в беседе с изданием Hello!, почему назвал сына необычным именем.

Чеботарев дал своему сыну имя Кай. Актер признался, что это было их общее решение с женой Елизаветой Климовой. Артисты хотели, чтобы их ребенок ощущал свою уникальность. Он отметил, что у них дочери тоже редкое имя — Иванна.

Чеботарев отметил, что решающий голос в выборе имени для малыша оставался за Иванной.

«Когда мы услышали, как она нежно обращается к еще не рожденному брату — Каюша, — мы растаяли. Это было так трогательно, что другие варианты больше не рассматривали», — поделился артист.

Чеботарев признался, что невероятно счастлив проводить время со своими детьми. Актер признался, что ему нравится смотреть, как дочь проявляет свои чувства.

«Помимо того, что она постоянно обнимает и целует нас, дочка очень внимательна. В свои 4 года она готова слушать, вести диалог, принимать чужую точку зрения и делиться своей. Даже если ей это неудобно, она согласна идти на уступки, потому что понимает, что таким образом сделает нам приятно. Иванна не эгоистка, с ней уже можно по-взрослому договориться», — рассказал артист.

Чеботарев также отметил, что восхищается и вдохновляется своей женой. Он считает Климову героиней.

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