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После падения из окна у сына Ефремова серьезно повреждена артерия

112: у актера Николая Ефремова серьезно повреждена артерия и гематома в животе

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Артем Геодакян/ТАСС

У 31-летнего актера Николая Ефремова после падения из окна третьего этажа серьезно повреждена артерия, что вызвало большую кровопотерю. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, у сына актера Михаила Ефремова также образовалась большая гематома в животе.

Состояние Ефремова оценивается как крайне тяжелое, его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Известно, что у него развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Если мужчина выживет, то, по словам специалистов, его ждет тяжелая реабилитация. Кроме того, есть опасность остаться инвалидом из-за перелома таза.

Сам Ефремов до операции успел объяснить врачам, что выпал из окна случайно.

Об инциденте стало известно 30 июня.

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