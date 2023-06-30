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Умер заслуженный артист России Виктор Зорькин

Актер Виктор Зорькин умер в 72 года после продолжительной борьбы с болезнью

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Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина' class="item-image" >
Курский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина

В возрасте 72 лет в Курске скончался заслуженный артист России Виктор Зорькин. О смерти актера сообщила его коллега по Курскому драматическому театру имени А.С. Пушкина Елена Цымбал-Тюленева на своей странице «ВКонтакте».

«Мой дорогой человек, как несправедлива жизнь! Ты всегда в моем сердце. Лети и пусть тебе больше не будет больно. Вечная память», — написала Цымбал-Тюленева.

При этом актер Александр Сидоров добавил, что артист ушел из жизни после борьбы с продолжительным заболеванием, пишет «Курск.Известия». Отмечается, что причиной смерти Зорькина стала остановка сердца.

Виктор Зорькин удостоился звания заслуженного артиста России в 1999 году. Спустя девять лет артист стал лауреатом театральной премии имени А.П. Буренко. За свою творческую карьеру артист исполнил более сотни ролей. Отмечается, что помимо работы актером Зорькин также занимался постановкой детских спектаклей.

Ранее стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова.

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