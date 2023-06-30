Стали известны лауреаты конкурса имени П. И. Чайковского

Лауреаты международного конкурса имени П. И. Чайковского выступят на Всемирном фестивале молодежи, сообщает пресс-служба фестиваля.

Церемонии награждения лауреатов конкурса им. П. И. Чайковского состоялась 30 июня. Там прошло торжественное вручение сертификатов на выступление с концертом на Всемирном фестивале молодежи.

«Сегодня мы вручаем лауреатам международного конкурса имени Чайковского сертификаты на выступления с концертами на Всемирном фестивале молодежи. Мы встретимся с их обладателями совсем скоро – в марте следующего года в «Сириусе»», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Отмечается, что лауреатами конкурса стали 50 молодых музыкантов из 9 стран мира. Первые премии получили Сергей Давыдченко (фортепиано; Россия), Ким Ке Хи (скрипка; Южная Корея), Ли Ее Ын (виолончель, Южная Корея), Семен Саломатников (медные духовые инструменты, труба; Россия), Софья Виланд (деревянные духовые инструменты, флейта; Россия), Сон Чи Хун (сольное пение, мужчины; Южная Корея) и Зинаида Царенко (сольное пение, женщины; Россия)

В фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер жизни, включая 10 тысяч иностранных участников.

Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие получат подростки от 14 до 17 лет – 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении Фестиваля будет задействовано 5 тысяч волонтеров из всех регионов России, в том числе 250 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 26 городов России.