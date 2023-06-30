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Бывший концертмейстер Большого театра скончалась в 84 года

Умерла экс-концертмейстер Большого театра Наталья Разсудова

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Большой театр

В возрасте 84 лет ушла из жизни заслуженная артистка России и экс-концертмейстер оперной труппы Большого театра Наталья Разсудова. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого.

«В 1978–2016 была концертмейстером оперы Большого театра. Принимала участие в постановках опер «Катерина Измайлова» (1980), «Золотой петушок» (1988), «Орлеанская дева» (1990), «Хованщина» (1995), «Любовь к трем апельсинам» (1997), «Борис Годунов» (2011) и многих других», — рассказали в театре.

Наталья Разсудова выезжала на многие всероссийские и международные конкурсы в качестве концертмейстера, на пяти из которых была удостоена диплома «За лучший аккомпанемент». Вместе с гастролями она посетила многие зарубежные страны: Германию, Францию, Испанию, Японию, США, Болгарию, Венгрию и другие государства. Разсудова также удостоилась благодарности от Министерства культуры СССР за подготовку начинающих артистов к международным конкурсам.

Отпевание концертмейстера состоится 1 июля в Москве, кремация тела пройдет на Митинском кладбище.

Ранее стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова.

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