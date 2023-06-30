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В Минкульте Италии уточнили сообщения о бое Маска и Цукерберга в Колизее

Минкульт Италии не ведет переговоров с Маском и Цукербергом о бое в римском Колизее

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Alex Brandon/Benjamin Fanjoy/AP

Минкультуры Италии не ведет переговоров с бизнесменом Илоном Маском и основателем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом по поводу проведения их боя в римском Колизее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в министерстве.

О контактах предпринимателей с итальянскими властями писал американский портал TMZ.

Также известно, что Илон Маск и Марк Цукерберг готовятся к «бою века», который должен пройти между ними по правилам смешанных единоборств (ММА) в Лас-Вегасе. Оба участника грядущего поединка, который может состояться под эгидой UFC, выложили кадры своих тренировок с обладателем черного пояса по джиу-джитсу.

Глава UFC — самого престижного мирового ММА-промоушена — Дана Уайт сообщил, что оба бизнесмена серьезно настроены провести поединок, а стоимость платной подписки для просмотра боя составит $100, что на $20 превышает цену обычного pay-per-view на турнирах организации.

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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