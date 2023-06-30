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Александра Ребенок рассказала о своих материнских переживаниях

Актриса Александра Ребенок заявила, что недостаточно уделяет времени своим детям

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Актриса Александра Ребенок рассказала в беседе с изданием Hello! о переживаниях, связанных с материнством.

Ребенок призналась, что у нее часто случаются «приступы самоедства» из-за того, что она плохая мать. Актриса переживает, что из-за работы мало проводить времени с детьми. Артистка уточнила, что прорабатывала эту проблему с психологом.

«Ведь здесь есть только два пути – можно быть исключительной матерью, но тогда не надо изводить себя тем, что ты не смогла реализоваться в профессии. Либо выбрать путь работающей мамы и в гармонии проводить время с ребенком. Минута, две, час – хоть сколько-нибудь. У нас нет такого, что мы можем за день не увидеться. А если съемки, то я никогда не уезжаю больше, чем на три дня. Либо просто беру детей с собой», — поделилась актриса.

Ребенок уточнила, что дети не ревнуют ее к профессии. Актриса воспитывает сына Ивана и дочь Веру от актера Алексея Верткова. Артистка водит своих детей на различные кружки и секции. По словам звезды, сыну нравится плавание и играть в хоккей.

Ранее сестра Гуфа Ольга Долматова заявила, что между рэпером и сыном происходят битвы характеров.

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