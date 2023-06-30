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Шакира в своем новом клипе превратилась в соблазнительную русалку с розовыми волосами

Певица Шакира примерила образ русалки с розовыми волосами и хвостом в клипе

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Ace Entertainment S.ar.l/YouTube

Шакира в своем новом клипе на песню «Copa Vacía» (Пустая чашка) превратилась в соблазнительную русалку. Музыкальное видео появилось на официальном YouTube-канале звезды.

В кадре Шакира предстала в неожиданном образе русалки с длинными розовыми волосами и чешуйчатым хвостом. В создании песни и съемках клипа на нее также принял участие колумбийский исполнитель Мануэля Туризо.

По сюжету видео герой Туризо спасает Шакиру от гибели в загрязненном океане. Текст песни рассказывает двух влюбленных, чьи отношения напоминают пустую чашку, а не наполненный сосуд.

Одновременная премьера песни и клипа состоялась 29 июня. «Copa Vacía» является продолжением песни «Acróstico», которую Шакира посвятила своим детям от Жерара Пике.

Ранее актриса Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в новой «Фантастической четверке».

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