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Лавров высказался о доставке в Лувр икон с Украины

Сергей Лавров заявил, что РФ разбирается с информацией о доставке в Лувр икон с Украины

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Стрингер/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в ТАСС высказался о возможной доставке в парижский Лувр икон с Украины.

По словам Лаврова, РФ разбирается с информацией о доставке из Киева нескольких объектов, с которых началась иконописная живопись.

Он добавил, что МИД России уже обратилось в ЮНЕСКО с вопросом, будет ли организация защищать культурное наследие Киево-Печерской лавры. В свою очередь, Россия будет и дальше продолжать следить за развитием ситуации.

Кроме того, Лавров обратился к присутствующим журналистам, чтобы они связывались с французскими коллегами за детальными разъяснениями подобных ситуаций — например, на какой срок доставлены иконы, кто их автор.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.

До этого в украинском минкульте заявили, что действуют в Киево-Печерской лавре без суда и до принятия закона о религиозных организациях с центрами управления в Москве.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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