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Оксана Акиньшина появилась на первом постере триллера «Синдром» с Кириллом Кяро

Создатели триллера «Синдром» представили первый постер фильма с Оксаной Акиньшиной

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Пресс-служба «Централ Партнершип»

Актриса Оксана Акиньшина появилась на первом постере триллера «Синдром». Постером фильма с «Газетой.Ru» поделилась пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип».

По сюжету картины автокатастрофа разделяет жизнь супругов, художницы Маши и бизнесмена Кирилла (Кирилл Кяро), на до и после. Пострадавшая сильнее мужа Маша не узнает его — он становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять самой себе.

«Проект привлек меня историей, темой, на которую редко кто высказывается в нашем кино. Моя героиня — сложный, неоднозначный персонаж, отношение к ней у зрителя будет меняться по мере развития сюжета», — рассказала о своей роли Акиньшина.

Режиссером ленты стал Антон Борматов («Чужая», «Околофутбола»). Помимо Акиньшиной и Кяро в фильме также снялись Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский и Виктор Тереля.

В российский прокат картина выйдет 14 сентября 2023 года.

В конце июня стало известно, что Данила Козловский и Оксана Акиньшина рассматриваются на главные роли в сериал «Бар «Один звонок».

Ранее Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в перезапуске «Фантастической четверки».

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