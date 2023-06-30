Том Круз показал спуск с гор на парашюте в новой «Миссии невыполнима»

Том Круз показал видео исполнения опасного спуска с гор на парашюте в «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Ролик появился на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures, занимающейся выпуском ленты.

Звезда франшизы показал, как снималась сцена фильма, в которой ему нужно было пролететь со скоростью 80 км/ч и приземлиться в конкретной точке, чтобы попасть в объектив камеры.

Трюк относится к спидглайдинг — экстремальному и гибридному виду спорта, сочетающего в себе элементы парапланеризма, парашютного спорта, а также горных лыж или сноуборда. Представленный в картине трюк Круз выполнил самостоятельно и без участия каскадеров.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1» выйдет в мировой прокат 12 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что прокат фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» в Японии оказался под угрозой отмены.