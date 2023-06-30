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Назван победитель Международного конкурса имени Чайковского

Пианист Давыдченко стал победителем Международного конкурса имени Чайковского

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Московская Филармония

Жюри XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского объявило имена победителей. Об этом сообщает портал Classical Music News.

В фортепианной номинации победил россиянин Сергей Давыдченко. На протяжении трех финальных вечеров на сцене Большого зала консерватории с пианистами выступал Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова под руководством Алексея Рубина.

Среди скрипачей лучшей стала Ким Ке Хи (Южная Корея), среди виолончелистов Ли Ёе Ын (Южная Корея).

Обладатель Гран-при будет назван на заключительном гала-концерте.

Конкурс открылся 20 июня с выступления одного из первых победителей конкурса — 84-летнего Лю Шикуня.

Ранее Ильдар Абдразаков рассказал, как к нему относятся в Европе на фоне отмены русских артистов.

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