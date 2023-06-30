Концерт Нуцы Бузаладзе в Батуми отменили после поездки в Москву

Концерт 26-летней грузинской певицы Нуцы Бузаладзе в Батуми отменили после корпоратива в Москве. Об этом сообщает заблокированное Роскомнадзором грузинское издание Sova со ссылкой на организаторов.

В Москве Бузаладзе выступала на частном мероприятии вместе с Сосо Павлиашвили и другими грузинскими исполнителями. Радиостанция «Тбилиси» после этого отказалась пускать песни девушки в эфир. В клубе Sphere заявили, что решение об отмене было принято обоюдно.

«Нуца четко излагает свою позицию по отношению к России и категорически заявляет, что Россия — оккупант! Именно поэтому она долгое время отказывалась от предложений провести концерт в России», — объяснили свою позицию организаторы.

Новый концерт Бузаладзе в Батуми может состояться в ближайшие месяцы, кроме того, певица планирует отправиться в тур по США.

В 2014 году Бузаладзе стала победительницей Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». Это был последний конкурс, проходивший в Юрмале.

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