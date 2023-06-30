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Стало известно, кто сыграет реальных братьев-убийц во втором сезоне «Монстра» Райана Мерфи

Актеры Купер Кох и Николас Чавез сыграют братьев-убийц Менендес в продолжении «Монстра»

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Global Look Press/AP

Стали известны имена актеров, которые сыграет реальных братьев-убийц Менендес во втором сезоне сериала-антологии «Монстр» Райана Мерфи, сообщает Deadline.

Главные роли достались актерам Куперу Коху («Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак») и Николасу Чавезу («Альтернативный финал»). Проект станет второй частью серии «Монстр» шоураннера Райана Мерфи, посвященной самым известным преступникам США. Он будет называться «Монстры: История Лайла и Эрика Менендеса».

Первой частью антологии стал проект «Монстр: История Джеффри Дамера», главную роль в которой сыграл Эван Питерс. За свою работу актер получил премию «Золотой глобус».

Сюжет второго сезона расскажет историю братьев Менендес, которые 20 августа 1989 года из корыстных соображений убили собственных родителей с целью унаследовать многомиллионное состояние отца. Это преступление стало резонансным в Америке, потому что главными обвиняемыми по делу были богатые наследники, относящиеся к привилегированному социальному классу.

3 июля 1996 года Лайл и Эрик Менендес были приговорены к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее рэперу Трэвису Скотту удалось избежать уголовных обвинений из-за трагедии на его фестивале AstroWorld.

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