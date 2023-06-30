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Звезде фильма «В отрыв!» Дайеру уменьшат мошонку

Актеру Дэнни Дайеру предстоит операция по уменьшению мошонки

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Depositphotos

Актер Дэнни Дайер, известный своими ролями в сериале «Молокососы» и фильме «В отрыв!», признался, что планирует пройти операцию на мошонке из-за врожденного заболевания, которое привело к ее необычно большому размеру. Об этом он рассказал актрисе Кэти Берк, цитируемой изданием The Sun.

Дайер сообщил, что ему был поставлен диагноз гидроцеле – состояние, при котором жидкость скапливается в мошонке, приводя к несоразмерному увеличению органа. Актер утверждает, что его мошонка начала расти еще со времен подросткового возраста, что привело к тому, что его пенис стал напоминать «червяка на яблоке». «Иногда я смотрю вниз на свою мошонку, и она выглядит как маленькая человеческая голова с волосками на макушке», – сетует актер. «Это нужно исправить», – добавил он.

Согласно материалу The Sun, процедура уменьшения мошонки сводится к удалению избыточной жидкости через небольшой разрез или с помощью шприца. Актер же заявил, что во время процедуры уменьшения его мошонку якобы «вывернут наизнанку и взорвут».

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