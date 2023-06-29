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Любовь Успенская заявила, что «нахавалась» курортных романов

Певица Любовь Успенская сообщила, что не хочет заводить романы

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Любовь Успенская поделилась подробностями личной жизни. Об этом сообщает «Звездач».

Успенская призналась, что больше не хочет вступать в отношения. Артистка заявила, что уже «нахавалась» курортных романов, замужеств и случайных связей. Певица призналась, что устала от этого.

«На курортных (романах) пусть Танечка (дочь Успенской – Татьяна Плаксина – прим. «Газеты.Ru») развлекается. Я хочу отдыхать», — заявила звезда.
Успенская планирует провести отпуск с дочерью на курорте.

«15 дней отдыха. Покоя, тишины с самыми близкими друзьями», — рассказала певица.

В марте 2023 году Успенская посоветовала дочери не выходить замуж. Она заявила, что «лучше родить ребенка от донора», а потом «влюбляться, сколько хочешь». По словам певицы, у многих ее подруг мужья пытались отнять детей. Артистка добавила, что ее последний супруг использовал дочь для шантажа, грозя не отпустить ее в Россию.

В июне Татьяна Плаксина спровоцировала слухи о скором замужестве. В одном из выпусков программы «Две звезды. Отцы и дети» она вышла в свадебном платье. Вместе с матерью Плаксина исполнила номер на песню «Белым-бела». Позже дочь артистки опровергла, что планирует свадьбу.

Ранее Любовь Успенская ответила хейтерам, сравнив себя с Мадонной.

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