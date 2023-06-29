Экс-солистка SEREBRO Серябкина рассказала о самом страшном в шоу «Выжить в Дубае»

Певица Ольга Серябкина поделилась в беседе с изданием SRSLY впечатлениями от участия в шоу «Выжить в Дубае».

Серябкина призналась, что самым экстремальным в шоу был конкурс на «какой-то невероятной высоте».

«По ощущениям сравнимо со зданием, в котором больше 50 этажей! Не буду спойлерить, единственное, скажу, что было и правда очень страшно!» — заявила певица.

Серябкина также призналась, что не является экстремальным человеком. Исполнительница старается избегать ситуаций, которые могут быть опасны для жизни.

По словам звезды, участие в шоу стало интересным опытом с эмоциональной точки зрения.

«Одним из открытий для меня стало то, что я не такая сильная физически, как думала, и есть девчонки гораздо более сильные, чем я. Но, мне кажется, что самая главная женская сила — внутренняя», — поделилась артистка.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В нем приняли участие — Тимур Батрутдинов, Павел Мамаев, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ольга Серябкина, Давид Манукян и Артем Калайджян.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала об опасностях в шоу «Выжить в Дубае».