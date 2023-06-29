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Музыкант Бутман высказался об отмене русской культуры на Западе

Бутман заявил, что на фоне отмены российские артисты получают новый опыт

Народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман в интервью «Пятому каналу» заявил, что гастролям российских артистов за рубежом мешает в том числе западная пресса, нагнетающая русофобию.

По его мнению, период отмены следует использовать с пользой — поддерживать собственную квалификацию, создавать новые творческие проекты.

«Мы приобретем опыт... и я думаю, что когда всё это разойдется, то спокойно мы будем ездить, нас будут приглашать, нас будут ждать, потому что мы будем интересны и востребованы», — цитирует музыканта НСН.

Бутман добавил, что он уверен в том, что отмена русской культуры и российских артистов за рубежом скоро закончится.

Ранее Бутман попал в книгу рекордов России, под его руководством состоялось 100 последовательных концертов к 100-летию российского джаза

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