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Юлия Савичева объяснила, почему муж не хочет сниматься с ней в откровенных сценах

Певица Юлия Савичева призналась, что муж не хочет публично показывать свою любовь

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yuliasavicheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлия Савичева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что обсуждает с мужем Александром Аршиновым эротические сцены, в которых ей нужно сниматься по работе.

«Во-первых, мой муж — человек шоу-бизнеса. Он с детства знал, что такое съемки, гастроли, выступления на сцене. Конечно же, Аршинов утверждал сценарий, там были соответствующие сцены, и я не могла не посоветоваться, мы вместе это обсуждали», — написала Савичева.

Исполнительница каждый раз предлагает супругу сняться в подобных сценах вместе с ней, однако мужчина отказывается, так как, по словам Савичевой, не хочет публично показывать свою любовь. При этом звезда согласна с мнением мужа на этот счет. Певица призналась, что Аршинов интересуется съемочным процессом, а ее менеджеру неловко отправлять мужчине подобные кадры.

«Я записала Аршинову голосовое: «Если ты готов, я отправлю». На что он ответил: «Да давай уже». После: «Развод!». Дальше были смеющиеся смайлики», — рассказала Савичева.

Артистка в 2014 году вышла замуж, а 14 июля 2017 года впервые стала матерью. Юлия Савичева неоднократно говорила в личном блоге, что ее дочь живет в Португалии со своими бабушкой и дедом.

Ранее актриса Ольга Кузьмина рассказала о первой встрече с женихом.

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