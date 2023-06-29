Татьяна Васильева раскрыла реакцию Татьяны Кравченко на ее участие в спектаклях «Ленкома»

Актриса Татьяна Васильева в разговоре с Woman.ru заявила, что Татьяна Кравченко не против ее участия в спектаклях «Ленкома».

«А вот тут даже не знаю, почему решили, что я у нее хлеб отбираю. Я первым делом поинтересовалась у Марка Борисовича, не против ли она? Но Татьяна Эдуардовна сказала, что будет рада. Она сама просила ее немного разгрузить, чтобы у нас был состав. Будем играть по графику. Так что никакого конфликта нет», — подчеркнула Васильева.

Недавно появилась информация о том, что Васильеву пригласили в «Ленком» для участия в спектаклях «Шут Балакирев» и «Женитьба». Директор театра Марк Варшавер заявил, что Васильева будет исполнять роли, которые играет Кравченко. При этом он уточнил, что актрисы будут играть в разных составах.

Незадолго до этого актер Станислав Садальский возмутился словами Варшавера о том, что Васильева «заменит» актрису Инну Чурикову. В частности, актер заявил, что Васильева «давно сидит в «Ленкоме» без работы», однако в театре заверили, что слова Садальского не соответствуют действительности.

Ранее Татьяна Васильева заявила о возвращении в Россию некоторых уехавших артистов-«тараканов».