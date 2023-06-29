Гран-при фестиваля «Новая реальность» взял фильм о Донбассе

В Железноводске завершился международный кинофестиваль «Новая реальность — 2023». Об этом сообщает ТАСС.

Гран-при конкурса документальных фильмов и телепрограмм получил фильм «Донбасс. Истерзанное сердце России» телеканала «Дон-24».

В главной номинации фестиваля «Лучший документальный фильм» награду взял проект «Высота смерти. Забытая страница истории» ТРК «Тюменское время».

«Очень много сильных работ, выбрать было сложно. Мы спорили, ругались — и это хорошо», — отметил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

В номинации «Короткометражный фильм» победителем стала картина Марии Лазариди «Данилевский. Путь России» телерадиокомпании «Крым». В новой категории «В зоне СВО» лучшим стал фильм Алексея Карельского «Анатомия клятвы. Такая работа» агентства «Правда Севера».

«Сегодня нужно думать над теми материалами, которые способны поменять отношение к людям, которые воюют, к тем, кто ждет своих с фронта, к военно-промышленному комплексу, правительству, координационному совету», — попросил обратить внимание на фильмы о спецоперации военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

Весной фильмом о событиях в ЛНР «Солнцепек» открылся российско-индийский киноклуб в Нью-Дели.

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Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.