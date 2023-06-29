Ким Кэтролл раскрыла новые условия своего участия в продолжении «Секса в большом городе»

Британская актриса Ким Кэтролл на шоу The View рассказала, как ей позвонил глава HBO, чтобы договориться о камео в сериале «И просто так».

«Интересная ситуация, когда тебе звонит глава HBO со словами: «Что мы можем сделать?» И я такая: «Хм… Позвольте мне проявить креатив», — посмеялась Кэтролл.

Она уточнила, что попросила главу телеканала вернуть на съемки сериала художника по костюмам и стилиста оригинального сериала Патрицию Филд. Кэтролл давно знакома с женщиной и считает ее своей хорошей подругой. Артистка считает, что Филд отлично разбирается в моде. Более того, по словам Кэтролл, они долгое время работали с Филд, и стилист «отлично знает ее тело».

«Просто я подумала, что если собираюсь вернуться, то это необходимо сделать в стиле Саманты. Я должна этого добиться несмотря ни на что, и мы сделали это», — резюмировала артистка.

Кэтролл в предыдущие годы заявляла, что ее не звали сниматься в сиквел и что она больше не будет играть свою героиню — Саманту Джонс. В СМИ причиной отсутствия Кэтролл в первом сезоне продолжения называли конфликт между ней и Сарой Джессикой Паркер.

В первой серии второго сезона персонажи актрис Ким Кэтролл и Сары Джессики Паркер разговаривают друг с другом по телефону, однако для съемок этой сцены им не пришлось находиться на одной съемочной площадке или даже разговаривать.

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