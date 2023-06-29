Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидер «Землян» не обрадовался из-за эмиграции Аллы Пугачевой вместе с Галкиным*

Продюсер Владимир Киселев предположил, что Пугачеву можно было удержать в России

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Лидер группы «Земляне», продюсер и предприниматель Владимир Киселев на программе «Мужской разговор» предположил, что эмигрировавшую в Израиль Аллу Пугачеву можно было бы «удержать» в России.

«Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) — законченный враг собственной Родины, но Алла Борисовна Пугачева просто как мать своих детей поехала за своим мужем. Она не сказала никаких недобрых слов, в отличие от многих музыкантов. Но мы ее потеряли! А надо ли было ее терять? Нельзя ли было ее удержать?» — рассудил Киселев.

При этом продюсер подчеркнул, что не стал бы говорить в таком ключе о других покинувших Россию артистах: например, о блогере Дане Милохине или о певце Андрее Макаревиче (признан в РФ иностранным агентом). При этом предприниматель пожаловался, что многие народные и заслуженные артисты России не предпринимают никаких действий, чтобы помочь людям в горячих точках.

«При этом я не могу не сказать о Коле Баскове, Грише Лепсе, ведущей Юлии Барановской, которые не только с нами ездят, но и привозят благотворительную поддержку для солдат на линии соприкосновения: обмундирование и, конечно, свое творчество», — резюмировал Киселев.

Ранее актриса Татьяна Васильева заявила о возвращении в Россию некоторых уехавших артистов-«тараканов».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях