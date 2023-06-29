Лидер «Землян» не обрадовался из-за эмиграции Аллы Пугачевой вместе с Галкиным*

Лидер группы «Земляне», продюсер и предприниматель Владимир Киселев на программе «Мужской разговор» предположил, что эмигрировавшую в Израиль Аллу Пугачеву можно было бы «удержать» в России.

«Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) — законченный враг собственной Родины, но Алла Борисовна Пугачева просто как мать своих детей поехала за своим мужем. Она не сказала никаких недобрых слов, в отличие от многих музыкантов. Но мы ее потеряли! А надо ли было ее терять? Нельзя ли было ее удержать?» — рассудил Киселев.

При этом продюсер подчеркнул, что не стал бы говорить в таком ключе о других покинувших Россию артистах: например, о блогере Дане Милохине или о певце Андрее Макаревиче (признан в РФ иностранным агентом). При этом предприниматель пожаловался, что многие народные и заслуженные артисты России не предпринимают никаких действий, чтобы помочь людям в горячих точках.

«При этом я не могу не сказать о Коле Баскове, Грише Лепсе, ведущей Юлии Барановской, которые не только с нами ездят, но и привозят благотворительную поддержку для солдат на линии соприкосновения: обмундирование и, конечно, свое творчество», — резюмировал Киселев.

Ранее актриса Татьяна Васильева заявила о возвращении в Россию некоторых уехавших артистов-«тараканов».