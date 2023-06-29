Появился первый трейлер боевика «Заложники», который выйдет в российский прокат

Появился первый трейлер боевика «Заложники» с Лиамом Нисоном, который выйдет в российский прокат. О выходе трейлера «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе кинокомпании Global Film.

По сюжету обычное утро главного героя Мэта обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, он обнаруживает бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, герою придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает ему неизвестный по телефону. Правило только одно — не покидать транспортное средство. Ради спасения детей ему придется нарушить все правила и испытать себя на прочность.

Режиссером фильма стал Нимрод Антал («Очень странные дела», «Хищники»). Помимо Нисона, в картине также снялись Джек Чемпион («Мстители: Финал», «Аватар: Путь воды»), Эмбет Дэвидц («Список Шиндлера», «Двухсотлетний человек», «Убийство первой степени»),

Мэттью Модайн(«Темный рыцарь: Возрождение легенды») и другие.

В российский прокат лента выйдет 24 августа 2023 года, одновременно с мировым релизом.

Ранее Лиам Нисон признался, что в свое время отказался от роли Джеймса Бонда из-за ультиматума жены.