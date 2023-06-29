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В репертуаре «Современника» появится спектакль Гарика Сукачева

Гарик Сукачев поставит спектакль в «Современнике»

Рок-музыкант Гарик Сукачев поставит в московском театре «Современник» спектакль «САШАШИШИН», передает «Москва 24».

Отмечается, что сюжет постановки основан на книге Александры Николаенко «Убить Бобрыкина». В ней представлена история об аутисте Саше Шишине. Он живет с властной матерью и влюблен в соседку, которую ревнует к ее же мужу.

В «Современнике» отметили, что актеры театра и творческая команда Театра кукол имени Сергея Образцова воплотят нелинейное повествование истории. При этом, по словам Сукачева, он работает над лиричной историей, которой в тексте романа нет.

Ранее в столичном театре «Геликон-опера» состоялась церемония награждения победителей Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена». Участие в фестивале приняли более 13 тысяч школьников и студентов колледжей в составе свыше 400 детских и молодежных театров. В финал прошли 18 театральных постановок.

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